Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ряда учебных заведений Гянджи

БАКУ /Trend/ - В связи с противоправными действиями должностных лиц профессиональных лицеев Гянджи возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пятницу Trend в гянджинской прокуратуре, обращение, направленное в Генпрокуратуру Азербайджана о выявленных в ходе проверок Государственное агентства профобразования при министерстве образования правонарушениях в подведомственных ему профшколах №1 и №2 Гянджи и в лицее профобразования №3 Гянджи, было передано для расследования в городскую прокуратуру.

В ходе расследования было установлено, что должностные лица указанных учебных заведений, злоупотребив служебным положением и совершив растрату, нанесли ущерб профшколе №1 в размере 34 тысяч манатов, профшколе №2 - 25 тысяч манатов, Гянджинскому лицею профобразования - 32 тысяч манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.2, 179.2.3, 179.2.4 (повторное присвоение или растрата с использованием служебного положения в крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Азербайджана.

В настоящее время следствие по уголовному делу продолжается.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)