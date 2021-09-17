Группе Героев Отечественной войны Азербайджана вручены документы на квартиры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана вручило документы на квартиры Героям Отечественной войны и членам семей лиц, которым посмертно присвоено это звание.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, на мероприятии в Агентстве DOST замминистра Анар Керимов рассказал об исторической победе, завоеванной азербайджанской армией под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Заместитель министра сообщил, что звание «Герой Отечественной войны» определено как высшая степень отличия нашей страны. Он напомнил, что распоряжением главы государства от 9 декабря 2020 года группе военнослужащих было присвоено звание «Герой Отечественной войны», а указом от 30 декабря 2020 года для них была учреждена ежемесячная пенсия Президента в размере 2000 манатов.

Анар Керимов отметил, что в продолжение этой заботы, в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева «Об улучшении социально-бытовых условий Героев Отечественной войны Азербайджанской Республики и членов их семей» от 25 августа 2021 года, было начато обеспечение квартирами лиц из этой категории, и в рамках этой деятельности сегодня предоставляются документы на квартиры еще одной группе граждан.

Было сказано, что распоряжение главы государства от 25 января 2021 года предусматривает поэтапное предоставление в 2021-2025 годах 11 тысяч квартир и частных домов семьям шехидов и инвалидов войны. В частности, в 2021 году им будет предоставлено около 3000 квартир и частных домов. Это означает, что программа обеспечения квартирами и частными домами лиц из вышеуказанной категории в 2021 году расширится по сравнению с 2018 годом в пять раз. В 2021 году семьям шехидов и инвалидам войны передано более 1600 квартир, итого за прошедший период – около 11 000 квартир и частных домов. Также в этом году инвалидам войны передано 100 автомобилей, а за прошедший период – около 7300.

Герои Отечественной войны и члены семей лиц, которым посмертно присвоено это звание, отметили высокий уровень заботы и внимания со стороны главы государства. Они выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву за предоставление новых квартир.

Кроме того, участники мероприятия ознакомились в Центре DOST № 1 с деятельностью единого координационного центра, где семьям шехидов и участникам войны посредством «единого окна» оказывается 26 услуг по семи госструктурам.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)