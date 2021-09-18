БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продлен срок регистрации абитуриентов, поступивших в вузы.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана, ранее было объявлено о сроках процесса регистрации через платформу portal.edu.az абитуриентов, поступивших в вузы, с 7 по 20 сентября. В связи с тем, что часть поступивших абитуриентов не прошла регистрацию, этот процесс продлен до 12:00 23 сентября.

Поступившим абитуриентам необходимо зарегистрироваться на платформе portal.edu.az до указанной даты и выбрать в созданном "кабинете" услугу "Регистрация студентов в высшие и средние специальные учебные заведения".

Кандидаты могут получить информацию о документах и по другим вопросам касательно регистрации в министерстве образования. Отсутствие регистрации в указанный срок будет рассматриваться как отказ поступающего от зачисления на соответствующую специальность, и его приказ о зачислении не будет направлен ​​в вуз.

Отметим, что регистрация абитуриентов, поступивших в средние специальные учебные заведения на базе общего (9-летнего) среднего образования, осуществляется в срок до 23 сентября, а поступивших в средние специальные учебные заведения на базе полного (11-летнего) среднего образования - до 24 сентября.