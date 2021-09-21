Названо место в Баку, где построят еще одну станцию метро
БАКУ /Trend/ - Стало известно место в Баку, где будет построена пятая по счету станция "фиолетовой" ветки метрополитена.
Как сообщил во вторник Trend главный инженер строительного департамента ЗАО "Бакинский метрополитен" Ягуб Мусаев, она будет расположена недалеко от станции метро "Низами", около роддома №1.
Отметим, что в Баку началось строительство новой станции "фиолетовой" ветки метрополитена с условным названием B-04. Она будет находиться на улице Джалила Мамедгулузаде, на территории Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева.
(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Во время армянской оккупации были разграблены минерально-сырьевые ресурсы Азербайджана - замминистра
Таджикистан заинтересован в присоединении к региональным коридорам и транспортным проектам – Эмомали Рахмон
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания Бакинского Европейского лицея (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в средней школе №307 Сабунчинского района Баку (ФОТО)
Азербайджан улучшил свои позиции в Глобальном инновационном индексе 2021 года - Агентство интеллектуальной собственности
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в полной средней школе номер 71 Сабунчинского района (ФОТО)
За период оккупации азербайджанских земель армяне совершили умышленные поджоги на территории в 100 га – минэкологии
Развитие животноводства на освобожденных землях обусловит снижение цен на мясомолочную продукцию в Азербайджане – депутат
Казахстан заинтересован в привлечении азербайджанских инвестиций в проекты в сфере ВИЭ - министерство
В Баку прошла церемония в связи с завершением совместных учений спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана (ФОТО/ВИДЕО)