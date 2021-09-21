Названо место в Баку, где построят еще одну станцию метро

Общество 21 сентября 2021 14:47 (UTC+04:00)
Названо место в Баку, где построят еще одну станцию метро

БАКУ /Trend/ - Стало известно место в Баку, где будет построена пятая по счету станция "фиолетовой" ветки метрополитена.

Как сообщил во вторник Trend главный инженер строительного департамента ЗАО "Бакинский метрополитен" Ягуб Мусаев, она будет расположена недалеко от станции метро "Низами", около роддома №1.

Отметим, что в Баку началось строительство новой станции "фиолетовой" ветки метрополитена с условным названием B-04. Она будет находиться на улице Джалила Мамедгулузаде, на территории Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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