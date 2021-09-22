В Азербайджане к занятиям приступили свыше 640 тыс. учащихся начальных классов

БАКУ /Trend/ - Сегодня начались занятия в I-IV классах общеобразовательных школ Азербайджана, к учебе приступили 643 333 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобразования.

Согласно информации, как ожидается, в новом учебном году в общеобразовательных школах Азербайджана будут обучаться 1 589 829 человек.

В первый класс пошли 158 608 человек, в IX классах будут учиться 132 881, XI - 91 538 человек.

В дошкольных группах общеобразовательных школ Азербайджана предусмотрено обучение 117 176 детей.

Отметим, что первый урок в I-XI классах посвящен теме «Карабах – это Азербайджан!».

До начала нового учебного года в эксплуатацию сданы пять капитально отремонтированных, 17 новых школ и 15 школ модульного типа.

Напомним, что с 29 сентября начнутся занятия в V-XI классах общеобразовательных школ, в вузах, колледжах, профшколах и внешкольных учебных заведениях.

(Перевод: Кямаля Сеидова)