Экс-глава ИВ Евлаха вновь арестован

Общество 30 сентября 2021 23:10 (UTC+04:00)
Экс-глава ИВ Евлаха вновь арестован

БАКУ /Trend/ - Проведен судебный процесс по уголовному делу бывшего главы исполнительной власти Евлахского района Годжи Самедов, передает Trend.

Экс-глава исполнительной власти приговорен Шекинским судом по тяжким преступлениям к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Самедов был задержан в зале суда.

Отметим, что ранее Годжа Самедов был освобожден из-за проблем со здоровьем и перенес серьезную операцию на сердце.

Он был арестован в 2019 году Службой государственной безопасности (СГБ). Ранее ему изменили меру пресечения по состоянию здоровья, запретив куда-либо выезжать.

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