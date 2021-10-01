В Азербайджане готовятся новые прогнозы в связи с численностью населения

Общество 1 октября 2021 21:13 (UTC+04:00)
В Азербайджане готовятся новые прогнозы в связи с численностью населения

БАКУ /Trend/ - Кабинету министров Азербайджана будут представлены новые прогнозы в связи с численностью населения.

Об этом в пятницу сказал Trend глава азербайджанского представительства Фонда народонаселения ООН Фарид Бабаев на выставке, посвященной Международному дню пожилых людей, который отмечается первого октября.

По его словам, программа, реализуемая экспертами Фонда народонаселения ООН, Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана и университета Charles в Чехии, охватывает три группы населения (молодежь, экономически активное население, пожилые) и рассчитана до 2050 года.

"Прогнозы включают структуру, численность населения, соотношение полов, число людей в конкретном регионе страны и другие вопросы. К примеру, мы не знаем сейчас, сколько школ, больниц или родильных домов нужно конкретному региону к 2050 году, какой объем средств необходимо предусмотреть для выплаты пенсий. Было бы лучше, если все это осуществлялось в запланированном виде", - сказал Бабаев.

Он также сообщил, что согласно прогнозу, к 2050 году численность молодежи и пожилых (то есть потребителей) увеличится, нагрузка на экономически активное население возрастет.

"Необходимо создавать новые рабочие места и сокращать безработицу. Поэтому чешский университет Charles предоставил предварительные прогнозы, которые мы направили в министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана. Для анализа этого прогноза совместно с министерством создана рабочая группа и подготовлены предложения, которые будут переданы Кабинету министров и министерству финансов. Вероятно, это произойдет в первые 3-4 месяца следующего года", - заявил Фарид Бабаев.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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