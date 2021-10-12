Минздрав Азербайджана о запасах вакцины от COVID-19

БАКУ /Trend/ - Запасы вакцины от коронавируса в Азербайджане составляют около трех миллионов доз.

Как передает Trend, об этом сказал во вторник заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.

По его словам, в Азербайджане создано необходимое количество прививочных пунктов.

"К процессу вакцинации в этих пунктах привлечено достаточно медперсонала. То есть в Азербайджане созданы все возможности для вакцинации", - сказал Гасымов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)