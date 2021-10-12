Минздрав Азербайджана о запасах вакцины от COVID-19
БАКУ /Trend/ - Запасы вакцины от коронавируса в Азербайджане составляют около трех миллионов доз.
Как передает Trend, об этом сказал во вторник заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.
По его словам, в Азербайджане создано необходимое количество прививочных пунктов.
"К процессу вакцинации в этих пунктах привлечено достаточно медперсонала. То есть в Азербайджане созданы все возможности для вакцинации", - сказал Гасымов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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