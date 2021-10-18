БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 591 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 190, вторую – 401.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 9 195 023. При этом первую дозу препарата получили 4 964 341, вторую – 4 230 682 человека.

(Перевод: Турал Гараджаев)