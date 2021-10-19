Депутат Севиль Микаилова провела встречу с семьями шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана от 56-го Хачмазского сельского избирательного округа Севиль Микаилова накануне провела встречу с семьями шехидов в районе, сообщает во вторник Trend.

В ходе встречи ее участники почтили светлую память шехидов, отдавших свои жизни во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, рассказали об их славном боевом пути, поделились воспоминаниями о них.

Было подчеркнуто, что в соответствии с поручениями и рекомендациями Президента Азербайджана Ильхама Алиева семьи шехидов охвачены особой заботой и вниманием государства.

Семьи и близкие шехидов выразили глубокую признательность главе государства и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за постоянное внимание и заботу о них.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)