В Азербайджане обвиняемый в мошенничестве бывший судья арестован в зале суда

БАКУ /Trend/ - Бывший судья Бакинского апелляционного суда и Сураханского районного суда Лятиф Набиев арестован в зале суда, сообщает в среду Trend.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве бывшего судьи Бакинского апелляционного суда и Сураханского районного суда Лятифа Набиева.

На процессе обвиняемому был зачитан приговор, согласно которому он был осужден на 8 лет и арестован в зале суда.

Отметим, что Лятиф Набиев причинил ущерб потерпевшему Азаду Ибрагимову на сумму 247 500 долларов, а Рустаму Абдуллаеву - на сумму 59 700 долларов. Набиеву было предъявлено обвинение по статье УК 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба).

В 2008 году он был лишен полномочий с привлечением к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонарушений с использованием своего статуса и должностных полномочий, а затем досрочно освобожден от судейства.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)