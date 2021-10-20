Посол Великобритании в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО)

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп посетил Бакинскую высшую школу нефти (БВШН). Встретившись с послом, Ректор БВШН Эльмар Гасымов проинформировал его об истории, достижениях и учебном процессе вуза.

Говоря о сотрудничестве с британскими университетами, ректор отметил, что Университет Хериот-Ватт сыграл важную роль в создании БВШН и по-прежнему является одним из основных партнеров вуза.

Затем посол Джеймс Шарп встретился со студентами БВШН. Посол рассказал собравшимся о важности борьбы с изменением климата и его последствиями, а также об обязательствах стран по сокращению выбросов углерода до нуля. Он отметил, что мир все больше обеспокоен изменением климата и его воздействием на живую природу. Джеймс Шарп рассказал студентам о способах сокращения выбросов углерода и мерах принимаемых во всем мире и Великобритании в данном направлении. Говоря о важности использования возобновляемых источников энергии, посол отметил роль сокращения выбросов парниковых газов в обеспечении защиты окружающей среды и подчеркнул важность совместного сотрудничества в данном направлении. Он также напомнил, что конференция ООН по изменению климата (COP26) состоится в Глазго в ноябре этого года, и мировые лидеры соберутся вместе на этой конференции, чтобы согласовать способы борьбы с угрозой глобального изменения климата.

«Организация British Council и посольство Великобритании в Баку способствуют реализации целей COP26 в Азербайджане посредством проведения соответствующих мероприятий в рамках различных образовательных и культурных программ. Наша главная цель - расширить возможности для диалога по климатическому сотрудничеству, расширить участие нашей молодежи в дискуссиях по вопросам изменения климата», - отметил Джеймс Шарп.

Говоря о сотрудничестве с Бакинской высшей школой нефти, посол выразил удовлетворение тем, что встреча со студентами БВШН является первой из запланированных в рамках программ встреч с азербайджанской молодежью.

Затем были обсуждены интересующие студентов вопросы и даны ответы на них.

В конце встречи послу Джеймсу Шарпу была вручена плакетка «Почетный гость» Бакинской высшей школы нефти.