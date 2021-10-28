В Азербайджане выявлено еще 2 420 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 358 человек (версия 2)

(первая версия в 17:35)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 420 случаев заражения коронавирусом, 1 358 человек вылечились, 29 - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 524 788 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 489 032 человека вылечились, 6 995 – скончались, число активных больных составляет 28 761.

За последние сутки в стране проведено 13 827 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 158 035.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)