Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, умеренный юго-западный ветер, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-8, днем -12-14, в Баку ночью - 4-6, днем - 12-14 градусов тепла.
Атмосферное давление понизится с 770 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.
Завтра в районах Азербайджана прогнозируется погода без осадков, ночью и утром местами туман, восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 4-8, днем - 14-18, в горах ночью - от пяти градусов мороза до 0, днем - 3-8 градусов тепла.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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