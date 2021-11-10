В Азербайджане предпринимаются шаги по минимизации разницы между критерием потребности и прожиточным минимумом - Сахиль Бабаев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предпринимаются шаги по минимизации разницы между критерием потребности и прожиточным минимумом.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр труда и соцзащиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев во время обсуждения проекта закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год" на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Министр отметил, что министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана выступит с предложением о выравнивании в 2023 году прожиточного минимума и порога критерия нуждаемости.

"На 2022 год эта разница составляет всего 10 манатов. Наши цели, намерения и предложения будут связаны с выравниванием этих цифр в 2023 году", - отметил министр.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)