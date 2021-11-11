Среди подпавших под амнистию около 70 женщин - минюст Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Среди осужденных, подпавших под действие Акта об амнистии, объявленной по случаю Дня Победы Азербайджана, 70 женщин.

Об этом сказал в четверг начальник инспекции по контролю над выполнением наказаний министерства юстиции Азербайджана Малик Алекперов на "круглом столе" с участием представителей СМИ на тему "Очередное проявление гуманной политики государства", сообщает Trend.

По его словам, также среди тех, кого коснулся Акт об амнистии, шестеро подростков: "Эта цифра может меняться. Из них у четырех срок наказания будет уменьшен, двое выйдут на свободу. В числе лиц, подпавших под амнистию, также около 70 женщин. Эта цифра тоже может меняться, у половины из них срок наказания будет уменьшен, а половина будет освобождена".

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)