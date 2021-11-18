Жителям Баку и Сумгайыта оказано свыше 897 тыс. медуслуг - госагентство

БАКУ /Trend / - В течение октября 2021 года жителям Баку и Сумгайыта было оказано свыше 897 тысяч медицинских услуг.

Как сообщили Trend в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию, в течение прошлого месяца большинство обращений в медицинские учреждения в Баку и Сумгайыте было связано с медицинским осмотром (включая обследование призывников), заболеваниями системы кровообращения, дыхательной системы, эндокринной системы, нарушениями обмена веществ и питания, пищеварительной системы, заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани, заболеваниями мочеполовой системы, травмами и отравлениями, заболеваниями нервной системы.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)