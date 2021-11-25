В Азербайджане определены категории студентов, которые смогут получать образовательные кредиты

БАКУ /Trend/ - Образовательные кредиты смогут получить студенты, обучающиеся в очной форме и являющиеся гражданами Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал замминистра образования Азербайджана Идрис Исаев на брифинге в четверг, посвященном началу приема обращений для получения образовательных кредитов.

По его словам, студенческие образовательные кредиты будут предоставляться по семестрам, и по каждому семестру должна быть подана заявка. При этом кредитами не смогут воспользоваться те, кто имеет академическую задолженность.

"Кредиты будут предоставляться лишь студентам - гражданам Азербайджана. Существуют два вида кредитов: стандартный и социальный", - сказал Исаев.

Он добавил, что социальные кредиты будут предоставляться получателям адресной соцпомощи, лицам с третьей группой инвалидности, тем, кто имеет безработных родителей и т.д.

Также, по его словам, Попечительским советом Фонда студенческих образовательных кредитов по согласованию с министерством образования и Кабмином определены проценты по студенческим образовательным кредитам.

"По соцкредитам они составляют два процента, по стандартным кредитам - шесть процентов", - сказал Исаев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде)