В регионах Азербайджана откроются единые координационные центры по обращениям семей шехидов и участников войны

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане состоялось очередное заседание Координационной комиссии ведомств по оказанию на едином пространстве услуг семьям шехидов и участникам войны, сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

В комиссии представлены руководители 26 учреждений (6 центральных и 15 ведомств исполнительной власти) по оказанию услуг в единых координационных центрах.

Председатель комиссии, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что указ Президента Ильхама Алиева от 25 июня 2021 года о создании и организации деятельности единых координационных центров по обращениям членов семей шехидов, военнослужащих, получивших ранения на войне, и лиц с инвалидностью является продолжением особого внимания и заботы о семьях шехидов и ветеранах.

Центры DOST в Баку и на Абшероне уже оказывают эти услуги жителям столицы, а также города Сумгайыт и Абшеронского района. Этими услугами уже охвачены семьи шехидов первой Карабахской войны и инвалиды войны.

По словам министра, услуги в единых координационных центрах до сегодняшнего дня оказаны около 4 200 гражданам.

Он отметил, что в регионах ведется подготовка к началу работы этих центров. Подготовка включает в себя проведение соответствующих тренингов Агентством DOST для сотрудников учреждений, которые будут оказывать услуги в центрах, интеграцию межведомственных электронных баз данных, координацию между информационными системами, обеспечение необходимым оборудованием.

На заседании была представлена презентация о работе, проделанной по созданию единых координационных центров, по приему обращений и решению вопросов, обсуждены предстоящие задачи.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)