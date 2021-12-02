В Азербайджане откроется региональный офис ИСЕСКО (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане откроется региональный офис ИСЕСКО.

Об этом сказал в четверг журналистам министр культуры Азербайджана Анар Керимов во время выступления на проходящем в Баку Форуме партнеров глобальной кампании "Мир во имя культуры", сообщает Trend.

Он отметил, что вопрос об открытии регионального офиса находится на завершающей стадии.

"Проект контракта в связи с открытием регионального офиса направлен в ИСЕСКО. После утверждения состоится церемония подписания", - сказал Анар Керимов.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)