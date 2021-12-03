В Азербайджане освобождается от НДС импорт книг и бумаги

БАКУ /Trend/ - На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана сегодня в третьем чтении обсуждалось изменение в Налоговый кодекс, сообщает в пятницу Trend.

Изменение предусматривает освобождение от НДС импорта и продажи печатной продукции и книг (за исключением электронных книг), перечень которых утверждается органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти, комплектов учебников, бумаги в виде рулонов или листов для производства этой продукции, а также редакционная, издательская и полиграфическая деятельность (за исключением рекламных услуг), связанная с производством печатных СМИ и изданием книг.

После обсуждений изменение было вынесено на голосование и принято в последнем, третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)