В Азербайджане за сутки выявлено 1 406 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 787 человек (версия 2)
(первая версия в 16:39)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 1 406 случаев заражения коронавирусом, 1 787 человек вылечились, 18 – скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 594 994 случая заражения коронавирусной инфекцией, 562 786 человек вылечились, 7 947 – скончались, число активных больных составляет 24 261.
За последние сутки в стране проведено 12 869 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 591 270.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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