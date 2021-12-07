Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 35 926 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 4 572, вторую - 4 617, третью, бустерную дозу - 26 737 человек.
Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 739 068. Первую дозу вакцины получили 5 103 256, вторую - 4 597 903 человека. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 1 037 909 человек.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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