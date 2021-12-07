БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 35 926 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 4 572, вторую - 4 617, третью, бустерную дозу - 26 737 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 739 068. Первую дозу вакцины получили 5 103 256, вторую - 4 597 903 человека. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 1 037 909 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)