В Азербайджане определяются льготы для представителей сферы медиа
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определяются льготы и преференции для лиц, работающих в сфере медиа.
Данный вопрос отражен в законе «О медиа», сообщает в пятницу Trend
Согласно проекту, для лиц, включенных в Реестр медиа, могут быть определены нижеследующие льготы и преференции:
- заказ субъектам медиа официальной и социальной рекламы со стороны государственных органов (структур);
- участие сотрудников и журналистов субъектов медиа на бесплатной или льготной основе в тренингах, организуемых органом (структурой), установленным соответствующим органом исполнительной власти;
- участие в проектах по вопросам, представляющим важность для государства и общества, организуемых органом (структурой), установленным соответствующим органом исполнительной власти;
- пользование льготами и преференциями финансового характера (включая пользование льготными кредитами);
- пользование льготами в связи с усилением социальной защиты и улучшением материального обеспечения.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)