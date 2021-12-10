В Азербайджане определяются льготы для представителей сферы медиа

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определяются льготы и преференции для лиц, работающих в сфере медиа.

Данный вопрос отражен в законе «О медиа», сообщает в пятницу Trend

Согласно проекту, для лиц, включенных в Реестр медиа, могут быть определены нижеследующие льготы и преференции:

- заказ субъектам медиа официальной и социальной рекламы со стороны государственных органов (структур);

- участие сотрудников и журналистов субъектов медиа на бесплатной или льготной основе в тренингах, организуемых органом (структурой), установленным соответствующим органом исполнительной власти;

- участие в проектах по вопросам, представляющим важность для государства и общества, организуемых органом (структурой), установленным соответствующим органом исполнительной власти;

- пользование льготами и преференциями финансового характера (включая пользование льготными кредитами);

- пользование льготами в связи с усилением социальной защиты и улучшением материального обеспечения.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)