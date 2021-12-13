Агентство пищевой безопасности Азербайджана о массовом отравлении в Баку

БАКУ /Trend/ - Специалисты Агентства пищевой безопасности выясняют причины произошедшего в Баку массового отравления, а также то, было ли это пищевым отравлением.

Об этом сообщили в понедельник в ответ на запрос Trend в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана.

"Общественность будет проинформирована о результатах расследования", - сказали в Агентстве.

Отметим, что в Баку произошло массовое отравление донером.

Об этом ранее сегодня сказал Trend глава пресс-службы Клинического медцентра Эльнур Хидаятоглу.

"Восемь человек, в числе которых 16-летний подросток, утром были помещены в токсикологическое отделение Медцентра. Состояние одного из них оценивается как средней тяжести. Все эти люди купили донер в разное время в донерной перед торговым центром "28 Mall", - сказал Хидаятоглу.

(Перевод: Кямаля Сеидова)