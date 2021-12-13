Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за неделю
БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы на освобожденных от оккупации территориях за прошедшую неделю.
Как сообщили в понедельник Trend в агентстве, с 6 по 11 декабря в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах было обнаружено 9 противопехотных и 29 противотанковых мин, а также 262 неразорвавшихся боеприпаса.
Было отмечено, что от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 78,3 гектара.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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