В рамках инициированного вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой проекта в городе Шуша прошла массовая акция по посадке деревьев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Успешно продолжается проект «Участие молодежи в экологической оценке освобожденных территорий Азербайджана», реализуемый по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, сообщает во вторник Trend со ссылкой на IDEA.

13 декабря молодые экологи посетили город Шуша, где приняли участие в работах по измерению радиационного фона и определению качества воздуха, а также взяли пробы воды и почвы. Наряду с этим, в рамках поездки под девизом «Qarabağı qoru» была проведена массовая акция по посадке деревьев с участием молодежи.

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