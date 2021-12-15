Минкультуры Азербайджана представило предложения по селу Агалы

БАКУ /Trend/ - Государство создает в селе Агалы Зангиланского района социально-культурную инфраструктуру, сообщили в министерстве культуры Азербайджана в ответ на запрос Trend.

«В селе Агалы планируется реализовать социальные инфраструктурные проекты. Министерство культуры уже представило соответствующие предложения по этому вопросу», - сказали в ведомстве.

Отметим, что в Агалы в рамках проекта «Умное село» продолжаются строительные работы. На первом этапе на его территории предусматривается строительство 200 частных домов с использованием инновационных стройматериалов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)