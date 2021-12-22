В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 1 марта 2022 г. (версия 2)

(первая версия в 12:34)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 1 марта 2022 года.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в постановлении Кабинета министров, подписанном премьер-министром Али Асадовым.

С целью пресечения распространения коронавирусной инфекции особый карантинный режим на территории Азербайджана продлен до 06:00 1 марта 2022 года, говорится в постановлении.

Отметим, что ранее особый карантинный режим в Азербайджане был продлен до 1 января 2022 года.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)