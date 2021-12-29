Проводится работа в связи с восстановлением леса Топхана - замминистра

БАКУ /Trend/ - Проводится работа в связи с восстановлением леса Топхана в Карабахе.

Об этом в среду на пресс-конференции сказал замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев, сообщает Trend.

Он отметил, что проведение здесь полномасштабных восстановительных работ будет возможно после полной очистки этих территорий от мин.

«Пока мы не можем проводить здесь работу в том масштабе, в котором хотелось бы, так как территории заминированы. Работа проводится нами по мере очистки территорий от мин. В текущем году на освобожденных землях посажено более 20 тысяч саженцев, посеяно около 3 тонн семян», - сказал замминистра.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)