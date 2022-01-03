БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 80 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 18, вторую - 55, третью, бустерную дозу - 7 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 346 365. Первую дозу вакцины получили 5 169 419, вторую - 4 676 664 человека. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 1 500 282 человека.

(Перевод: Нубар Кулузаде)