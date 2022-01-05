В Азербайджане выявлены еще 553 случая заражения коронавирусом, вылечились 736 человек(версия 2)
Добавлены подробности(первая версия опубликована в 16:34)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 553 случая заражения коронавирусом, 736 человек вылечились, 11 - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 618 918 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 603 055 человек вылечились, 8 409 – скончались, число активных больных составляет 7 454.
За последние сутки в стране проведены 9 527 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 899 183.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Финансовые результаты четырех крупных госкомпаний, в том числе SOCAR, значительно улучшились - министр
Исследование «Лаборатории Касперского»: жизненный цикл более трети фишинговых страниц не превышает 24 часов
В Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана рассказали о нововведениях в пакете услуг в 2022 году
Госагентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана об истечении льготного периода для работодателей и работников
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2022 года в Азербайджане «Годом города Шуша»
Visa открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в области цифровых банков - региональный менеджер (Интервью) (ВИДЕО)