Азербайджанский врач-инфекционист о необходимости вакцинироваться от COVID-19 бустерной дозой

БАКУ /Trend/ - Ревакцинация, которая проводится через пять месяцев после базовой вакцинации от коронавируса, называется бустерной. Уровень антител снижается спустя четыре месяца после базовой вакцинации, поэтому возникает необходимость в получении дополнительной дозы вакцины.

Об этом сказала Trend азербайджанский врач-инфекционист Кенуль Исмайлова.

По ее словам, в рамках проведенного в Великобритании в декабре 2021 года исследования, которое охватило 100 тысяч человек (REACT1), было изучено соотношение положительных и отрицательных результатов тестов на коронавирус.

"Итоги исследования показали, что число заболевших COVID-19 среди вакцинированных граждан было значительно ниже. По результатам исследований, проведенных в Китае, было установлено, что спустя 28 дней после ревакцинации бустерной дозой вакцины Sinovac уровень антител у людей был выше", - сказала Исмайлова.

Отметим, что за последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 27 417 человек.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 511, вторую - 3 453, третью - 21 453.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 373 965. Первую дозу вакцины получили 5 171 942, вторую - 4 680 213, третью - 1 521 810 человек.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)