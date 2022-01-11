Штамм коронавируса "омикрон" распространяется быстрее "дельты" - азербайджанский врач-инфекционист

БАКУ /Trend/ - Штамм коронавируса "омикрон" распространяется быстрее, чем другая разновидность этого вируса - "дельта". Инкубационный период у "омикрона" короче, чем у штамма "дельта", и составляет 72 часа, однако симптоматика у него более умеренная.

Об этом сказала Trend азербайджанский врач-инфекционист Кенуль Исмайлова.

"При инфицировании штаммом "омикрон" не исключена возможность осложнений у людей с ослабленной иммунной системой. Симптомы штаммов коронавируса могут быть схожими, так как все они являются мутациями SARS-CoV-2. Наиболее распространенными из них являются головная боль, утомляемость, першение в горле, кашель, учащенное сердцебиение, потливость", - сказала Исмайлова.

Отметим, что ранее в 12 образцах, взятых у прибывших в Азербайджан из-за рубежа лиц, был обнаружен штамм коронавируса "омикрон" (SARS-CoV-2 21C).

Для защиты от нового штамма коронавируса органы здравоохранения призывают население вакцинироваться бустерной (третьей) дозой вакцины для повышения уровня антител.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)