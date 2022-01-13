Генпрокуратура Азербайджана расследует факт незаконной вырубки деревьев в Баку

БАКУ /Trend/ - В Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана начато расследование на основании материалов, поступивших в министерство экологии и природных ресурсов в связи с незаконной вырубкой деревьев в Баку по адресу: Наримановский район, улица Гаибова, 10C.

Об этом сообщили в четверг Trend в пресс-службе Генпрокуратуры.

В сообщении отмечается, что сотрудники прокуратуры и регионального управления минэкологии и природных ресурсов провели осмотр указанной территории и взяли показания у ряда лиц.

В ходе расследования было установлено, что на указанной территории были незаконно вырублены кипарисы и сосны.

"В настоящее время в Генпрокуратуре продолжается расследование, о результатах которого общественность будет проинформирована дополнительно", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)