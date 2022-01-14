Минкультуры Азербайджана переходит на новую систему управления

Общество 14 января 2022 17:16 (UTC+04:00)
Минкультуры Азербайджана переходит на новую систему управления

БАКУ /Trend/ - Министерство культуры Азербайджана с 14 января переходит на новую систему управления.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу журналистам первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев.

По его словам, министерство переходит на проектно - ориентированный этап для совершенствования и усиления управления.

Все соответствующие документы уже подготовлены, отметил он.

«Эта методология используется во всем мире для достижения поставленных целей. Данный подход усилит координацию в самом министерстве. Расширяются связи между отделами, обмен информацией. С другой стороны, повышение кадрового потенциала является не менее важным этапом. Сотрудники ведомства теперь будут работать с проектными инструментами и совершенствоваться как проектные менеджеры», - сказал Алиев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Мехрибан Гачайлы. Редактор: Константин Шапиро)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В Азербайджане производство промпродукции выросло почти на 3 млрд манатов
В Азербайджане производство промпродукции выросло почти на 3 млрд манатов
Численность наемных работников в Азербайджане выросла на более чем 20 тыс. человек
Численность наемных работников в Азербайджане выросла на более чем 20 тыс. человек
Buta Airways снизила стоимость билетов до 29 евро на всех рейсах
Buta Airways снизила стоимость билетов до 29 евро на всех рейсах
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 18:49
В Азербайджане выявлено еще 653 случаев заражения коронавирусом, вылечились 488 человек Общество 18:49
Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Украину Политика 18:04
В Азербайджане производство промпродукции выросло почти на 3 млрд манатов Экономика 17:56
От имени Президента Украины Володимира Зеленского в честь Президента Азербайджана Ильхама Алиева дан ланч Политика 17:55
Туркменское предприятие намерено наладить экспорт упаковочной продукции Бизнес 17:50
Чистая прибыль Citigroup выросла вдвое США 17:46
На западе Туркменистана ведутся работы по поиску новых месторождений нефти и газа Энергетика 17:44
Численность наемных работников в Азербайджане выросла на более чем 20 тыс. человек Экономика 17:43
Розничные продажи в США снизились хуже прогноза США 17:38
Грузинский экспорт картофеля многократно возрос Грузия 17:30
Buta Airways снизила стоимость билетов до 29 евро на всех рейсах Экономика 17:28
Азербайджан сможет увеличить экспорт газа более чем на 200 млн кубометров - эксперт Энергетика 17:26
В Азербайджане инвестиции в основной капитал сократились на более чем 1 млрд манатов Экономика 17:21
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились Израиль 17:21
Михаил Гусман о Президенте Казахстана в эфире "Эха Москвы" (ВИДЕО) Казахстан 17:20
Минкультуры Азербайджана переходит на новую систему управления Общество 17:16
Филиал китайской компании в Туркменистане закупит автошины и аккумуляторы Тендеры 17:08
Фоторепортаж из заснеженного Баку Общество 17:08
Первый вечер мугама в 2022 году посвятили таристу и ханенде Ширулле Иманову (ВИДЕО, ФОТО) Культура 17:05
Уникальные кадры о творчестве Фархада Бадалбейли - Госфильмофонд презентовал восстановленный фильм 1987 года (ФОТО/ВИДЕО) Культура 17:04
Газоперерабатывающий завод в Казахстане закупит запчасти Тендеры 16:48
Грузия многократно увеличила экспорт меда Грузия 16:47
В Азербайджане можно вернуть НДС при оплате медуслуг - Госналоговая служба Экономика 16:41
Французский механик погиб в результате аварии на ралли-марафоне "Дакар" Европа 16:34
Президент Ильхам Алиев и Президент Володимир Зеленский выступили с заявлениями для печати (ФОТО) Политика 16:32
В МИД Турции рассказали, как прошли переговоры эмиссаров Анкары и Еревана Турция 16:32
В Норвегии разрешат вакцинировать от коронавируса детей 5-11 лет по решению родителей Европа 16:29
Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла Общество 16:28
Cостоялась церемония подписания азербайджано-украинских документов с участием Президента Ильхама Алиева и Президента Володимира Зеленского (ФОТО) Политика 16:18
В Казахстане обнародован товарооборот с крупнейшими партнерами по СНГ Бизнес 16:14
ООН прогнозирует рост ВВП Грузии в 2022-2023 гг. Грузия 16:04
Премьер Азербайджана направил письмо вице-президенту Турции Политика 15:59
Заболевание у пациентов с "омикрон"-штаммом коронавируса протекает в легкой форме - минздрав Азербайджана Общество 15:49
В Австралии зафиксировали самую высокую температуру за 62 года Другие страны 15:46
Агентство по развитию МСБ Азербайджана и Ukraine Invest договорились о сотрудничестве (ФОТО) Бизнес 15:41
Казахстан нарастил производство и импорт попутного нефтяного газа Энергетика 15:36
Туркменская хлопкопрядильная фабрика обнародовала данные по производству Бизнес 15:35
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Володимира Зеленского в расширенном составе Политика 15:35
Лавров заявил, что Россия хочет восстановить нормальный диалог с ЕС Россия 15:29
Сайяд Салахлы награжден орденом «Шохрат» Политика 15:24
ООН ожидает роста ВВП Туркменистана в 2022-2023 гг. Финансы 15:16
Выбрана представительница Азербайджана для участия в конкурсе красоты в Индонезии (ВИДЕО, ФОТО) Стиль 15:16
Казахстан увеличил производство нефти и нефтепродуктов более чем на 10% Энергетика 15:00
Кампания от Mastercard и Starbucks Общество 14:58
«Свинка Пеппа», «Пацанки» и Ariana Grande: чем интересовались дети в сети осенью 2021 года ИКТ 14:56
В среднесрочной перспективе нефть и газ останутся одними из важных энергоносителей Энергетика 14:51
Лавров сообщил о реальном прогрессе в переговорах по иранской ядерной сделке Россия 14:46
Датская компания ведет переговоры с Туркменистаном по строительству газохимических заводов Строительство 14:43
В минздраве Азербайджана рассказали, как защититься от штамма коронавируса "омикрон" Общество 14:24
Лавров о встрече спецпредставителей Турции и Армении Турция 14:16
Достигнута устная договоренность о создании комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы Политика 14:11
Процессы, начатые в формате 3+3, гораздо более значимые – МИД России Политика 14:09
Анкара и Баку продолжат сотрудничать во всех сферах - Администрация Президента Турции Политика 14:00
Google приобретет нынешнее офисное здание в Лондоне за $1 млрд США 13:57
Россия передаст Азербайджану предложения Армении относительно комиссии по демаркации - Лавров Политика 13:40
Россия выступает за скорейший запуск процесса делимитации границ между Азербайджаном и Арменией - Лавров Политика 13:39
Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Украины Володимиром Зеленским один на один (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13:38
ЕС полностью поддерживает цель по открытию коммуникаций на Южном Кавказе - Тойво Клаар Турция 13:34
Тарифный совет Азербайджана повысил расценки на универсальные услуги почтовой связи Экономика 13:31
В Азербайджане утверждены цены на 168 лекарственных препаратов Общество 13:27
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 19 января снизится до $97,5 за тонну Россия 13:26
Уровень цен в Испании вырос к концу 2021 года на самый высокий за 30 лет показатель Европа 13:23
Глава совета национальной безопасности Израиля заразился коронавирусом Израиль 13:22
Подготовка к заседанию Совета МПА СНГ в Казахстане продолжается - Валентина Матвиенко Казахстан 13:14
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Украину (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:56
Некоторые изменения в Налоговый и Трудовой кодексы Азербайджана направлены на усиление контроля за налогоплательщиками Экономика 12:51
Граждане Азербайджана в 2021 г. приобрели в Турции свыше 1,5 тыс. объектов недвижимости Турция 12:41
В Шуше в конце 2022 г. планируется открытие центра DOST Общество 12:37
В Москве началась встреча спецпосланников по нормализации отношений между Турцией и Арменией Армения 12:30
Азербайджан и Украина выходят на новый этап экономического сотрудничества? - ОБЗОР Политика 12:14
Китай договорился с США продать часть нефти из своих резервов в феврале США 12:09
Гюнай Эфендиева удостоена медали Чингиза Айтматова (ФОТО) Культура 12:04
Минфин Азербайджана выставит на аукцион гособлигации на 5 млн манатов Финансы 12:00
Внешнеторговый оборот Грузии вырос более чем на четверть Грузия 11:55
Состоялись учебно-методические сборы кадровых составов объединений, соединений и воинских частей ВС Азербайджана (ФОТО) Общество 11:52
Цена газа в Европе на открытии торгов растет на 10,6% Европа 11:49
ВОЗ рекомендовала два новых препарата для лечения пациентов с COVID-19 Европа 11:46
Консорциум TAP назвал объемы поставок газа в Италию Энергетика 11:38
В минсельхозе Азербайджана назвали приоритеты деятельности на 2022 г. Бизнес 11:35
В ФРГ за сутки впервые зафиксировали более 90 тыс. инфицированных коронавирусом Европа 11:24
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Израиля Политика 11:15
Азербайджанское каспийское морское пароходство приостановило работу судов из-за ухудшения погоды Транспорт 11:10
В Грузии за сутки выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:08
ООН ожидает роста ВВП Азербайджана в 2022-2023 гг. Бизнес 11:03
Воля, сформировавшая отношения Баку и Анкары, вышедшие после подписания Шушинской декларации на уровень союзничества, сохранится и впредь – МИД Турции Политика 11:00
SOCAR усилила меры безопасности в связи с ухудшением погодных условий Энергетика 10:53
Азербайджанская нефть незначительно подешевела Энергетика 10:41
Азербайджан представлен на Международной книжной выставке в Катаре Культура 10:39
В Грузии число приезжих из Турции выросло более чем на 60% Грузия 10:32
Число приезжих в Грузию через аэропорт Тбилиси выросло в разы Грузия 10:16
Туркменский обувной бренд намерен открыть новый завод для увеличения экспорта Бизнес 10:10
Филиппины разрешат въезд полностью привитым от коронавируса иностранцам с 16 февраля Другие страны 10:08
Более короткий маршрут между Азербайджаном и Турцией позволит быстрее достичь двустороннего товарооборота в $15 млрд Транспорт 10:04
Официальный курс маната к мировым валютам на 14 января Финансы 09:50
В Грузии число приезжих из Азербайджана выросло более чем вдвое Грузия 09:49
Президент Ильхам Алиев: За минувший период азербайджано-турецкие отношения прошли грандиозный путь развития Политика 09:46
Обнародовано число непригодных к эксплуатации зданий в Баку (Эксклюзив) Общество 09:42
Нефть дешевеет на снижении спроса на топливо Энергетика 09:34
Стали известны детали строительства высокоскоростной железной дороги Анкара-Сивас в Турции (Эксклюзив) Турция 09:27
Все новости