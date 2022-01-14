БАКУ /Trend/- В Азербайджане утверждены цены на 168 лекарственных препаратов, вновь прошедших государственную регистрацию, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Тарифный (ценовой) совет.

Соответствующее решение принято на заседании Тарифного совета.

Полный перечень 13 032 лекарственных препаратов, одобренных к настоящему времени, с указанием оптовых и розничных цен, даты их вступления в силу, торгового наименования, лекарственной формы, активного ингредиента, дозировки и страны происхождения, доступен на сайте Тарифного совета, говорится в сообщении.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)