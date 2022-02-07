В Азербайджане обнародовано число студентов, обучающихся за счет государства

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародовано число студентов, обучающихся в вузах за счет государства.

В Азербайджане 20 200 студентов, или 13,8 процента от общего числа, обучаются в вузах за счет государства, сказал в понедельник исполнительный директор Фонда образовательных студенческих кредитов Араз Пашаев на презентации, посвященной выдаче студенческих кредитов, сообщает Trend.

«Из них 13 400 человек являются вынужденными переселенцами, 1 555 – сиротами или лицами, лишенными родительской опеки, 3 935 – детьми погибших за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, 1 310 – учащимися с ограниченными возможностями здоровья», - сказал Пашаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)