Распространены видеокадры задержания Рамиля Шукюрова

БАКУ /Trend/ - Распространены видеокадры, на которых отражено, как Рамиль Шукюров, представлявшийся главой незаконно действующей организации "Новый совет общественного контроля", вымогает деньги у граждан.

Как сообщает во вторник Trend, разоблачены незаконные действия лиц, которые от имени незарегистрированной организации вымогали деньги у граждан. Данные лица - Рамиль Шукюров, Эльчин Асланлы и Кероглу Ибрагимов Кероглу арестованы.

Представляем вниманию видеокадры задержания Шукюрова.

(Перевод: Нубар Кулузаде)