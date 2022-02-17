В минздраве Азербайджана объяснили задержку результатов тестов на COVID-19

БАКУ /Trend/ - Специалист-эксперт министерства здравоохранения Азербайджана, генетик Закир Байрамов ответил на вопросы о тестах на COVID-19 в аккаунтах министерства в социальных сетях, сообщает Trend.

По его словам, каждый биологический образец проходит несколько этапов в рамках теста ПЦР. Вначале выделяется ДНК, которая затем амплифицируется (считывается аппаратом).

«Для выполнения фазы амплификации в аппарат необходимо поместить образцы не менее 96 человек (например, если тест проводится на приборе CFX96 BioRad). Таким образом, с учетом всех трех этапов (экстракция, амплификация, сбор образцов и отправка их в один пункт) результаты ПЦР-теста 96 человек бывают готовы только через три - четыре часа. Учитывая это, на проведение 10-20 тысяч тестов требуется много времени. По этой причине в последние дни произошли некоторые задержки с результатами тестирования», - сказал Байрамов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)