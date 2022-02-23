Назван срок начала выплаты пенсии ветеранам войны по списку минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С первой половины марта может начаться выплата пенсий ветеранам войны также по списку, предоставленному министерством обороны Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, независимо от времени подтверждения статуса, пенсия будет начислена с января.

«Ожидается, что в течение этого месяца министерство обороны также предоставит свой список. На сегодняшний день это единственная оставшаяся структура с самым большим контингентом», - сказал Бабаев.

Отметим, что министерство труда и социальной защиты населения назначает лицам, удостоенным звания «Ветеран войны», ежемесячную пенсию Президента Азербайджана (80 манатов). На сегодняшний день статус «Ветеран войны» определен по шести структурам. Уже началась выплата ежемесячной пенсии.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)