БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 33 853 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 1 948, вторую - 1 800, три и более - 28 376, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 1 729 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 051 721. Первую дозу вакцины получили 5 302 581, вторую - 4 788 753, три и более - 2 752 545, бустерную дозу после положительного результата теста - 207 842 человека.

(Перевод: Нубар Кулузаде)