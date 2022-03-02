Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 33 853 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 1 948, вторую - 1 800, три и более - 28 376, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 1 729 человек.
Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 051 721. Первую дозу вакцины получили 5 302 581, вторую - 4 788 753, три и более - 2 752 545, бустерную дозу после положительного результата теста - 207 842 человека.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
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