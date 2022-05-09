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В храме Худавенг совершены религиозные церемонии (ФОТО)

Общество Материалы 9 мая 2022 15:07
В храме Худавенг совершены религиозные церемонии (ФОТО)

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КЯЛЬБАДЖАР /Trend/ - Представители албано-удинской религиозной общины и других христианских общин посетили монастырь Худавенг в Кяльбаджаре. Поездка состоялась по линии Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Карабахское бюро Trend, в ней, наряду с представителями госкомитета, албано-удинской религиозной общины и других христианских общин, приняли участие представители СМИ.

Члены религиозной общины, посетившие расположенный на территории села Венг Кяльбаджарского района историко-архитектурный памятник, крупнейший монастырский комплекс в Азербайджане - монастырь Худавенг, совершив в храме религиозный обряд, вознесли молитвы, зажгли свечи, почтив память шехидов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В храме Худавенг совершены религиозные церемонии (ФОТО)
В храме Худавенг совершены религиозные церемонии (ФОТО)
В храме Худавенг совершены религиозные церемонии (ФОТО)
В храме Худавенг совершены религиозные церемонии (ФОТО)
В храме Худавенг совершены религиозные церемонии (ФОТО)
В храме Худавенг совершены религиозные церемонии (ФОТО)
В храме Худавенг совершены религиозные церемонии (ФОТО)
В храме Худавенг совершены религиозные церемонии (ФОТО)
В храме Худавенг совершены религиозные церемонии (ФОТО)
В храме Худавенг совершены религиозные церемонии (ФОТО)
В храме Худавенг совершены религиозные церемонии (ФОТО)
В храме Худавенг совершены религиозные церемонии (ФОТО)
В храме Худавенг совершены религиозные церемонии (ФОТО)
В храме Худавенг совершены религиозные церемонии (ФОТО)
В храме Худавенг совершены религиозные церемонии (ФОТО)
В храме Худавенг совершены религиозные церемонии (ФОТО)
В храме Худавенг совершены религиозные церемонии (ФОТО)
В храме Худавенг совершены религиозные церемонии (ФОТО)
В храме Худавенг совершены религиозные церемонии (ФОТО)
В храме Худавенг совершены религиозные церемонии (ФОТО)
В храме Худавенг совершены религиозные церемонии (ФОТО)
В храме Худавенг совершены религиозные церемонии (ФОТО)
В храме Худавенг совершены религиозные церемонии (ФОТО)
В храме Худавенг совершены религиозные церемонии (ФОТО)
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