БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 8 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших три и более дозы вакцины, составило 7, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста - 1 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 669 891. Первую дозу вакцины получили 5 341 971, вторую - 4 842 230, три и более - 3 244 017, бустерную дозу после положительного результата теста - 241 673 человека.

(Перевод: Нубар Кулузаде)