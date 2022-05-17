Подписана "дорожная карта" сотрудничества между министерствами здравоохранения Азербайджана и Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Подписана "дорожная карта" сотрудничества между министерствами здравоохранения Азербайджана и Турции, передает Trend во вторник со ссылкой на минздрав Азербайджана.

Как сообщается, в министерстве здравоохранения Турции состоялась встреча с делегацией во главе с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым.

Министры здравоохранения Азербайджана и Турции Теймур Мусаев и Фахреттин Коджа подписали "Дорожную карту" сотрудничества между министерством здравоохранения Турецкой Республики и министерством здравоохранения Азербайджанской Республики на период 2022-2023 годов".

Министры здравоохранения братских стран отметили, что подписанный документ сыграет важную роль в развитии секторов здравоохранения Турции и Азербайджана.