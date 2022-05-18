Азербайджан временно ограничил транзитные поставки живой птицы через свою территорию

БАКУ /Trend/ - По данным Всемирной организации здравоохранения животных, в индонезийских провинциях Ачех и Ява–Тимур, шведской провинции Сконе, болгарской провинции Габрово, американском штате Юта, филиппинских провинциях Исабела, Южный Давао, Южный Котабато и Магинданао зафиксированы случаи заболевания высокопатогенным птичьим гриппом.

Об этом сообщили в среду Trend в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана.

По его данным, в целях защиты от заражения этим инфекционным заболеванием введены временные ограничения на импорт живых животных, продуктов животного происхождения и сырья. Под ограничения подпадает импорт живой птицы и инкубационных куриных яиц, мяса птицы, готовой продукции из мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции, кормов для птиц и кормовых добавок, оборудования, используемого для птицеферм.

К административно-территориальным единицам указанных стран применено временное ограничение на транзитные поставки живой птицы через территорию Азербайджана, говорится в сообщении агентства.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)