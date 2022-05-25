В АМИ Trend обсудили итоги первого года деятельности международной медиаплатформы тюркоязычных стран (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в АМИ Trend прошли обсуждения итогов деятельности за год первой совместной медиаплатформы тюркоязычных стран - Turkic.World.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие руководитель турецкой "Albayrak Media Group" Омар Караджа, заместитель генерального директора АМИ Trend Руфиз Хафизоглу, заместитель генерального директора АМИ Trend Сахиль Керимли, главный редактор АМИ Trend Эмин Алиев и другие участники.

Открывая мероприятие вступительным словом, Сахиль Керимли отметил, что за прошедший год медиаплатформа "Тюркский мир" (Turkic.World) добилась многих серьезных успехов: "В последние годы благодаря непосредственному вниманию и заботе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой азербайджанская пресса вступила в новый этап развития. Значительно увеличился авторитет наших медиа-структур, журналистики. Как следствие, в последнее время повысился интерес молодых специалистов к медиа, успешно продолжается процесс формирования профессиональных кадров. Сегодня наша главная цель - донесение до мира реалий и справедливого голоса Азербайджана, защита национальных, государственных интересов Азербайджана. Во время 44-дневной Отечественной войны мы стали свидетелями решительной борьбы на информационном фронте, которую вел Президент Азербайджана, Победоносный Верховный главнокомандующий ВС Ильхам Алиев. То, что во время войны глава государства в интервью различным мировым медиа, известным телеканалам решительно отстаивал справедливую позицию Азербайджана, доносил до мира реалии о Карабахе, стало примером для нас, представителей медиа. Также это была "дорожная карта" для нашей будущей деятельности. Хочу также напомнить сказанное Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой во время славной 44-дневной Отечественной войны: "Долг каждого из нас – защищать интересы Азербайджана. И не только на поле боя, но и находясь перед монитором компьютера".

Керимли отметил, что все это ставит перед представителями медиа серьезные и ответственные задачи, определяя конкретные цели: "С чувством удовлетворения подчеркиваем, что проект "Тюркский мир" (Turkic.World) в этом смысле оправдал наши ожидания. Всего за год к проекту присоединились несколько авторитетных медиа, а также государственных структур тюркоязычных стран. Деятельность медиаплатформы на азербайджанском, турецком, кыргызском, туркменском, казахском, узбекском, а также английском и русском языках позволяет охватить большую читательскую аудиторию и донести голос тюрков до остального мира".

Выступившие на мероприятии глава турецкой "Albayrak Media Group" Омар Караджа и заместитель генерального директора АМИ Trend Руфиз Хафизоглу подчеркнули успехи, достигнутые за год медиаплатформой "Тюркский мир" (Turkic.World).

Было отмечено, что проект, созданный на уникальной цифровой платформе, всего за год объединил ведущие медиаструктуры тюркоязычных стран. К Turkic.World уже присоединились Национальное информационное агентство Узбекистана (УзА), АО "Казинформ" (Казахстан), Национальное информационное агентство Кыргызстана "Кабар" и министерство иностранных дел Туркменистана. Медиаплатформа Turkic.World функционирует на азербайджанском, турецком, казахском, кыргызском, узбекском и туркменском языках.

Руфиз Хафизоглу добавил, что медиплатформа Turkic.World, являясь результатом развития азербайджанского медиарынка, в 2021 году была представлена на медиафоруме Тюркского совета в Стамбуле, а также стала медиапартнером 25-го Международного бизнес-форума IBF, организованного в Баку Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана и Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD). Кроме того, Turkic.World является официальным партнером международного фестиваля авиации, космоса и технологий Teknofest - 2022.

Выступивший на мероприятии главный редактор АМИ Trend Эмин Алиев рассказал о стремительном развитии медиа в Азербайджане в результате особого внимания, уделяемого руководством страны этой сфере.

Он отметил, что благодаря особому вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой азербайджанские медиа вступили в новый этап развития. Результатом этого является реализация АМИ Trend сегодня множества международных проектов, одним из которых стала медиаплатформа Turkic.World.

Отметим, что медиаплатформа "Тюркский мир" (Turkic.World) начала свою деятельность в 2021 году в результате сотрудничества АМИ Trend и турецкой "Albayrak Media Group" при поддержке помощника Президента - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

(Перевод: Нубар Кулузаде)