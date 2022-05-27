Завтра в Баку будет до 25 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, южный ветер, сообщили в пятницу Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 13-16, днем - 20-25, в Баку ночью - 14-16, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-65 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах местами прогнозируются грозовые дожди, утром и вечером - туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем - 24-29, в горах ночью – 3-8, днем - 9-14 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)