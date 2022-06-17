В Азербайджане обнародована статистика по признанию иностранных дипломов

БАКУ /Trend/ - Обнародована статистика по признанию дипломов за 2021-2022 учебный год.

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве образования Азербайджана, за январь-ноябрь 2021 года была проведена экспертиза по 3 021 обращению.

По 2 278 обращениям было принято положительное решение, и заявителям были предоставлены свидетельства о признании зарубежного диплома. По 743 заявлениям было дано отрицательное заключение.

За январь-июнь 2022 года (до 10.06.2022 года) была проведена экспертиза по 1 510 обращениям. По 1 157 обращениям было принято положительное решение, по 353 - отрицательное.

(Перевод: Фидан Мустафаева)