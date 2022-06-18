Минтраспорта Азербайджана об автобусных рейсах в освобожденные районы

БАКУ /Trend/ - Государственная служба автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана с 25 июня запустит регулярный автобусный маршрут Баку-Физули-Баку в рамках расширения деятельности по пассажироперевозкам на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщили в ответ на запрос Trend в министерстве цифрового развития и транспорта, пассажироперевозки на освобожденные территории будут поэтапно обеспечены и по другим направлениям с учетом инфраструктуры и безопасности перевозок.

«За 30 лет оккупации инфраструктура Карабахского региона была полностью уничтожена. После освобождения земель от оккупации стали очевидны масштабы разрушений. В настоящее время быстрыми темпами идут восстановительные и строительные работы. Создается транспортная инфраструктура для облегчения поездок наших граждан на освобожденные территории», - говорится в сообщении.

Напомним, что уже осуществляются регулярные автобусные рейсы в города Шуша и Агдам.

(Перевод: Фидан Мустафаева)